В Москве завершился хоккейный матч между ЦСКА и «Динамо». Игра завершилась победой армейцев со счётом 3:2, что позволило команде выйти в следующую стадию турнира.

Игрокам ЦСКА удалось открыть счёт на 13-й минуте матча: отличился Павел Карнаухов, его ассистентами стали Алексей Марченко и Андрей Светлаков. Спустя шесть минут хоккеисты «Динамо» смогли отыграться: шайбу на свой счёт записал Егор Зайцев.

Во второй двадцатиминутке армейцы вновь вышли вперёд благодаря точному броску Янника Хансена, получившего передачу от Александра Попова. Но гостям вновь удалось восстановить равновесие: спустя восемь минут Дмитрий Кагарлицкий сравнял счёт.

Решающую шайбу забросил нападающий ЦСКА Линдей Вей. Армейцы одержали победу, счёт в серии матчей составил 4-1. Таким образом, ЦСКА вышел в финал Западной конференции Кубка Гагарина.