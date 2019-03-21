В Брюсселе завершился первый тайм футбольного матча между сборными Бельгии и России, который проходит в рамках квалификации на чемпионат Европы-2020. Команды ушли на перерыв при счёте 2:1 в пользу хозяев.

Открыть счёт удалось игрокам бельгийской команды: на 14-й минуте полузащитник Юри Тилеманс забил быстрый гол, получив передачу от Тимоти Кастаня. Сборной России потребовалась всего минута, чтобы восстановить равновесие: отличился полузащитник Денис Черышев.

В концовке первого тайма хозяева встречи имели возможность увеличить своё преимущество, создав быструю контратаку. После удара одного из бельгийцев мяч практически влетел в сетку но в последний момент положение спас Георгий Джикия, оказавшийся на линии ворот.

На последней минуте тайма Бельгия всё же вышла вперёд: нападающий Эден Азар реализовал одиннадцатиметровый, Маринато Гилерме не смог выручить команду.