Сборная России уступили Бельгии в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020. Игра проходила в Брюсселе на стадионе «Руа Бодуэн» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Открыть счёт удалось игрокам бельгийской команды: на 14-й минуте полузащитник Юри Тилеманс забил быстрый гол, получив передачу от Тимоти Кастаня. Сборной России потребовалась всего минута, чтобы восстановить равновесие: отличился полузащитник Денис Черышев.

В концовке первого тайма хозяева встречи имели возможность увеличить своё преимущество, создав быструю контратаку. После удара одного из бельгийцев мяч практически влетел в сетку, но в последний момент положение спас Георгий Джикия, оказавшийся на линии ворот.

На последней минуте тайма Бельгия всё же вышла вперёд: нападающий Эден Азар реализовал одиннадцатиметровый, Маринато Гилерме не смог выручить команду.

Вторая половина встречи долго проходила без забитых голов, но за две минуты до конца основного времени Азар оформил дубль и установил итоговый счёт — 3:1.

24 марта команда Станислава Черчесова сыграет со сборной Казахстана.