В датском Силькеборге продолжается чемпионат мира по кёрлингу, в рамках которого женская сборная России встречалась с командой из Шотландии. Встреча завершилась победой российской команды со счётом 7:4.
Женская сборная России выступала в следующем составе: Алина Ковалева (скип), Анастасия Брызгалова (вице-скип), Галина Арсенькина и Екатерина Кузьмина.
Таким образом, российская команда заняла второе место в турнирной таблице: в одиннадцати матчах сборная одержала восемь побед и потерпела три поражения. Данный результат гарантировал россиянкам досрочный выход в стадию плей-офф турнира.
Также в следующий круг чемпионата мира вышла сборная Швеции, ранее одержавшая победу над российской командой.
Напомним, накануне россиянки встречались со сборной Швеции и также потерпели поражение, встреча завершилась со счётом 4:9. Регламент чемпионата мира подразумевает розыгрыш кругового этапа, по результатам которого два первых места выходят напрямую в полуфинал, а с третьего по шестое места играют квалификационные матчи за оставшиеся два места в полуфинале. После этого состоятся финал и матч за третье место.
Чемпионат мира продлится до 24 марта.