В датском Силькеборге продолжается чемпионат мира по кёрлингу, в рамках которого женская сборная России встречалась с командой из Шотландии. Встреча завершилась победой российской команды со счётом 7:4.

Женская сборная России выступала в следующем составе: Алина Ковалева (скип), Анастасия Брызгалова (вице-скип), Галина Арсенькина и Екатерина Кузьмина.

Таким образом, российская команда заняла второе место в турнирной таблице: в одиннадцати матчах сборная одержала восемь побед и потерпела три поражения. Данный результат гарантировал россиянкам досрочный выход в стадию плей-офф турнира.

Также в следующий круг чемпионата мира вышла сборная Швеции, ранее одержавшая победу над российской командой.