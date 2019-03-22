Сборная России по футболу обратилась к болельщикам после поражения от команды Бельгии в первом матче квалификации на чемпионат Европы-2020.

Обращение команды было опубликовано в официальном аккаунте в «Твиттере». «Друзья, спасибо вам большое за отличную поддержку!» — говорится в сообщении. Сборная России пообещала сделать всё возможное, чтобы пробиться на Евро.

Друзья, спасибо вам большое за отличную поддержку! Вся борьба за путевку на ЕВРО-2020 впереди, и мы сделаем все возможное, чтобы пробиться на этот турнир! Готовимся к Казахстану!

Еще раз спасибо! #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/oE1f9xcBZH — Сборная России (@TeamRussia) March 21, 2019

Напомним, Россия потерпела поражение со счётом 3:1, игра проходила в Брюсселе на стадионе «Руа Бодуэн». Открыть счёт удалось игрокам бельгийской команды, но сборной России потребовалась всего минута, чтобы восстановить равновесие: отличился полузащитник Денис Черышев. На последней минуте первого тайма Бельгия всё же вышла вперёд: нападающий Эден Азар реализовал одиннадцатиметровый, Маринато Гилерме не смог выручить команду. За две минуты до конца основного времени Азар оформил дубль и установил итоговый счёт — 3:1.

24 марта команда Станислава Черчесова сыграет со сборной Казахстана.