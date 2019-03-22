Главный тренер сборной России по футболу прокомментировал поражение своих подопечных от команды Бельгии в первом матче отбора на чемпионат Европы-2020. Игра проходила в Брюсселе и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

«Разноса устраивать не надо никогда», — сказал Черчесов, слова которого приводит «Чемпионат». Тренер добавил, что матч получился интересным, и его нужно будет проанализировать. По мнению специалисты, к поражению привело то, что команда позволила Бельгии проводить быстрые атаки. «Но сегодня не тот случай, когда нужен разнос», — ещё раз подчеркнул Черчесов.

Напомним, после поражения сборная России обратилась к болельщикам и поблагодарила их за поддержку. Также команда Черчесова пообещала в следующих матчах сделать всё возможное, чтобы пройти отбор на Евро.

24 марта сборной России предстоит на выезде сыграть со сборной Казахстана.