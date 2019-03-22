На чемпионате мира по фигурному катанию будут разыграны медали среди женщин-одиночниц, которые выйдут на лёд с произвольными программами. Перед стартом прокатов букмекеры оценили шансы участниц и выявили фаворита.

Если перед началом короткой программы аналитики считали японку Рику Кихиру главным претендентом на золотую медаль, то перед второй частью соревнований прогнозы изменились. Теперь основным фаворитом считают россиянку Алину Загитову, лидирующую после короткой программы. На её победу ставят с коэффициентом 1.47.

Рика Кихира неудачно исполнила короткую программу и сделала «бабочку» на тройном акселе, что отбросило её на седьмое место. В тройку лидеров, помимо Загитовой, входят японка Каори Сакомото и представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева.

Произвольная программа состоится сегодня, 22 марта, и начнётся в 11:30 по московскому времени.