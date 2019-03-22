На чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме проходит ритмический танец. Российские спортсмены Виктория Синицина и Никита Кацалапов вышли на лёт под восемнадцатым номером — дуэт открывал четвертую группу участников.

В текущем сезоне обязательным паттерном на ритмический танец является танго, и российскому дуэту удалось исполнить свою программу безошибочно. Фигуристы справились со всеми элементами, включая твиззлы, на которых чаще всего возникают проблемы. Кроме того, судьи поставили четвертые уровни за танго и дорожку шагов.

Спортсмены набрали 83,94 балла и вышли на текущее первое место. Это лучший результат пары в сезоне.

В последней разминке будет выступать ещё одна российская пара — Александра Степанова и Иван Букин. Также на лёд выйдут главные фавориты соревнований французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.