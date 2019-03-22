На чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме проходит ритмический танец. Российские спортсмены Александра Степанова и Иван Букин вышли на лёд под двадцать шестым номером — дуэт выступал в заключительной, сильнейшей разминке.

Спортсмены безупречно исполнили серию твиззлов и получили за неё большую прибавку от арбитров. Дорожку шагов также оценили очень высоко — на четвертый уровень. По итогам проката российский дуэт получил 83.10 балла.

Сразу после Степановой и Букина на льду появятся французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизером — именно они считаются главными фаворитами турнира.

Напомним, также Россию представляли Виктория Синицина и Никита Кацалапов: спортсмены выступали в предпоследней разминке и безупречно исполнили свой ритмический танец. Фигуристы справились со всеми элементами, включая твиззлы, на которых чаще всего возникают проблемы. Кроме того, судьи поставили четвертые уровни за танго и дорожку шагов. Спортсмены набрали 83,94 балла, это лучший результат пары в сезоне.