26 марта в 11:00 в боулинг клубе «Альмак» по адресу: ул. Новолитовская д.18 состоятся соревнования по игре в боулинг в рамках программы реабилитации и социальной интеграции инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Мы можем все!».

Мероприятие будет проводиться в форме личных соревнований по действующим правилам игры в боулинг отдельно среди мужчин и женщин в одной возрастной категории. Игра будет состоять из 10 флеймов, в каждом из которых у участников будет две попытки. Места участников определятся по наилучшему показанному результату.

Победители и призеры соревнований будут награждены грамотами раздельно среди мужчин и женщин.

Справки по телефону: 591-65-64 — Центр спорта Выборгского района.