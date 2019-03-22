На чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме завершился ритмический танец. На первом месте идут французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.

Сборную России представляли два дуэта: Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Александра Степанова/Иван Букин. Спортсмены располагаются на втором и третьем местах соответственно.

Оба российских дуэта исполнили свои программы безупречно: судьи оценили все элементы на высший уровень и поставили большие плюсы. Однако прибавки французов оказались выше: их оценка составила 88,42 балла. Фигуристы установили мировой рекорд.

Синицина и Кацалапов набрали 83,94 балла, Степанова и Букин — 83,10. Произвольный танец состоится завтра, 23 марта, и начнется в 6:30 по московскому времени. Оба российских дуэта, как и французы, будут выступать в заключительной разминке.