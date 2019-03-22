Тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын​ останется на посту и в следующем сезоне, однако цели перед ним будут стоять более высокие, сообщил вице-президент СБР Сергей Чепиков.

«В этом году было важно придерживаться концепции Анатолия Хованцева, а также дать возможность проявить себя и начинающим, и более опытным биатлонисткам. Эти задачи были выполнены, поэтому к работе Норицына и его помощников нет нареканий», — рассказал Чепиков «Известиям».

По его словам, в следующем сезоне сборная акцентирует внимание на стрельбе. При этом Чепиков отметил, что в тренерском штабе женской сборной все же намечены небольшие изменения.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России Анатолий Хованцев также останется на посту.

Напомним, на прошедшем в Эстерсунде чемпионате мира Россия завоевала две серебряные и одну золотую медаль. Накануне в женском спринте в Холменколлене, где проходит этап Кубка мира, лучший результат показала Екатерина Юрлова-Перхт, ставшая 14-й. Сегодня в 18:30 мск стартует мужской спринт.