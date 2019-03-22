Не только дурной, но и хороший пример может быть заразительным. Как японские болельщики на трибунах чемпионата мира в Москве, российские футболисты убрали за собой в раздевалке после поражения от Бельгии.

Бельгийцы, видимо, настолько были поражены таким поступком, что даже пожелали российской сборной удачи в следующих квалификационных матчах.

Россия на выезде уступила Бельгии со счетом 3:1. Два гола в ворота нашей сборной заколотил непревзойденный Эден Азар. Матч стал первым в отборочном цикле Евро-2020.

Следующая игра команды Станислава Черчесова состоится 24 марта в 17:00 мск. Соперниками станут футболисты Казахстана. К слову, возможно, этот матч станет первым, сыгранным в Нурсултане, как собираются в ближайшее время переименовать Астану.