Не только дурной, но и хороший пример может быть заразительным. Как японские болельщики на трибунах чемпионата мира в Москве, российские футболисты убрали за собой в раздевалке после поражения от Бельгии.

Спаси́бо @TeamRussia! 😉👏🏽

Have a safe trip back to #Russia and good luck with your #EuropeanQualifiers! 👍🏽#BELRUS #EURO2020#COMEONBELGIUM 🇧🇪 https://t.co/39DtPUnWQJ

— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) 21 марта 2019 г.