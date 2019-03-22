Американская фигуристка Мэрайя Белл и кореянка Энсоо Лим, чей конфликт пришлось разбирать ISU, встретились утром перед произвольной программой и пожелали друг другу удачи.

Напомним, Белл подозревали в умышленном нанесении травмы корейской спортсменке на тренировке перед короткой программой на чемпионате мира. Корейская сторона обвинила американку в том, что Белл намеренно ударила кореянку коньком по ноге. Союз конькобежного спорта Кореи при этом подал жалобу на американку.

При этом тренер, работающий с обеими фигуристками, Рафаэль Арутюнян заявил, что между ними не было никаких разногласий, хотя ранее в СМИ публиковались данные о травле со стороны Белл, которая продолжается несколько месяцев.

Под последним постом Белл в инстаграме на нее обрушился шквал критики. Фолловеры называют ее расисткой, «новой Тоней Хардинг», «мусором».

Произвольная программа женщин стартует сегодня в 11:30 мск. По итогам короткой Энсоо Лим на пятой строчке, Мэрайя Белл — на шестой. Сегодня обе выступят в последней разминке вместе с Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой.