В выходные жители Санкт-Петербурга смогут посетить различные спортивные мероприятия. В традиционной подборке событий Nevasport рассказывает, куда сходить болельщикам 23 и 24 марта. Футбол, волейбол и даже черлидинг – в программе на ближайший уикенд.

Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» — «Аустрия»

Когда: Суббота, 23 марта

Где: «Газпром-Арена», Футбольная аллея, 1

Несмотря на то, что в чемпионате России сейчас перерыв на игры сборной, Петербург не оставил болельщиков без футбола. «Зенит» на домашней арене примет «Аустрию» в товарищеском матче, игра состоится в субботу и начнётся в 18:00. «Зенит» обещает традиционный предматчевый «фан-променад»: бдолельщики сине-бело-голубых услышат шедевры венской классики в исполнении большого симфонического оркестра «Зенита» под руководством дирижера Игоря Пономаренко. В предматчевый репертуар войдут композиции Иоганна Штрауса, Вольфганга Амадея Моцарта, Йозефа Гайдна, Иоганнеса Брамса и Людвига ван Бетховена.

Волейбол. Чемпионат России среди женских команд. «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Енисей» (Красноярск)

Когда: Суббота, 23 марта

Где: Академия волейбола Платонова, ул. Вязовая, 10

Петербургская «Ленинградка» на своей площадке в Академии волейбола Платонова примет красноярский «Енисей» в матче 22-го тура чемпионата России среди женских команд. Игра начнётся в 20:00 и станет заключительной на предварительном этапе чемпионата. На данный момент «Ленинградка» имеет 22 очка после 21 игры и располагается на девятом месте турнирной таблицы. «Енисей» занимает шестую строчку — в активе команды 35 очков. Вход на матч в Санкт-Петербурге будет свободным для зрителей.

Волейбол. Чемпионат России, Высшая лига А. «Автомобилист» (Санкт-Петербург) — Искра (Московская область)

Когда: 23 и 24 марта

Где: Академия волейбола Платонова, ул. Вязовая, 10

Петербургский «Автомобилист» примет «Искру» из московской области в матчах 21 тура Высшей лиги. Первая встреча состоится в субботу и начнётся в 17:00, вторая — в воскресенье в 18:00. «Автомобилист» идёт на девятой строчке турнирной таблицы, «Искра» — на одиннадцатой.

Международный Турнир по черлидингу «Северная Пальмира 2019»

Когда: Воскресенье, 24 марта

Где: ЭкспоФорум , Санкт – Петербург, Петербургское шоссе, д. 64, корпус 1, лит. А

Как сообщают организаторы, в международных соревнованиях примут участие 1700 спортсменов черлидеров. Это сильнейшие команды Латвии, Казахстана, Республики ДНР, Санкт- Петербурга?Ленинградской области, Великого Новгорода, Твери, Москвы, Московской области, Валдая и Твери, уральских Перми, Снежинска, Копейска, карельских Петрозаводска, Кондопоги и Кольского полуострова.

Грядущий турнир знаменателен и тем, что на нем впервые выступит команда Специальной Олимпиады Санкт-Петербурга. Это команда детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Лыжная гонка «Прибой-2019»

Когда: Воскресенье, 24 марта, 11:00

Где: База отдыха «Прибой», Курортный район

В Курортном районе Санкт-Петербурга состоится лыжная гонка «Прибой-2019». Как сообщают организаторы, дистанции гонки будут соответствовать дистанциям по нормам Всероссийского физкультурно-спортивно комплекса ГТО. Участие в соревнованиях бесплатное, но число участников будет ограничено: гонку побегут 300 человек, поэтому зарегистрироваться необходимо заранее.

Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

Когда: 22-28 марта

Где: СШОР по лыжным видам спорта, СК «Центр Плавания»

В связи с пятилетием подписания Указа «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» состоится зимний физкультурный фестиваль. 23 марта в Спортивной школе олимпийского резерва по лыжным видам спорта в 11.00 будет дан старт испытанию комплекса ГТО по бегу на лыжах. 24 марта в СК «Центр плавания» в 12.00 начнутся испытания комплекса ГТО по плаванию.

«Весёлые старты» в Красосельском районе

Когда: Воскресенье, 24 марта

Где: Спортивная площадке по адресу: Ленинский проспект, 92к.3

В Красносельском районе состоятся «Весёлые старты» для детей в возрасте от семи до 13 лет. Мероприятие стартует в 13:00 и будет проходить на улице, поэтому участникам необходимо выбрать одежду по погоде. Соревнования пройдут в командном формате, составы команд определятся на месте.