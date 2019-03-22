На чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме стартовала произвольная программа у женщин. Сборную России представляют три участницы — Алина Загитова, Евгения Медведева и Софья Самодурова.

Загитова лидирует после короткой программы, поэтому будет выступать в заключительной, сильнейшей разминке. Спортсменка выйдет на лёд предпоследней: после японки Каори Сакамото и перед представительницей Казахстана Элизабет Турсынбаевой, с которой тренируется в одной группе.

Медведева, ставшая четвертой после короткой программы, тоже попала в последнюю разминку и будет выступать в ней первой. Самодурова идёт на девятом месте, поэтому она будет представлять третью группу участниц, в которую также попали Габриэль Дейлман, Брейди Теннел, Николь Шотт, Сатоко Мияхара и Рика Кихира.

Напомним, сегодня состоялся ритмический танец, по итогам которого Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают второе место, Александра Степанова и Иван Букин — третье.