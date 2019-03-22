Сборная России встретится с командой Казахстана в матче квалификации на чемпионат Европы-2020. Игра будет проходить 24 марта в Астане на стадионе «Астана Арена», стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Матч рассудит словенская бригада арбитров, главным рефери будет Славко Винчич. В роли его ассистентов выступят Томаж Кланчник и Андраж Ковачич, резервным судьей назначен Раде Обренович. Информацию об этом предоставил официальный сайт российского футбольного союза (РФС).

Ранее Винчич ни разу не судил матчи с участием сборной России, однако несколько раз работал на играх российских клубах в еврокубковых турнирах: он обслуживал встречи «Зенита» и «Кубани».

Напомним, 21 марта сборная России встречалась с командой Бельгии в Брюсселе и уступила со счётом 3:1. Казахстан, наоборот, одержал победу в первом матче отбора, разгромив сборную Шотландии со счётом 3:0. Первое место в группе I занимает команда Кипра, забившая пять безответных мячей в ворота Сан-Марино.