В японской Сайтаме продолжается чемпионат мира по фигурному катанию. У женщин стартует произвольная программа, по итогам которой будет разыгран второй комплект медалей турнира.

После первой части соревнований с уверенным отрывом лидирует олимпийская чемпионка Алина Загитова. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева располагается на четвертом месте, чемпионка Европы Софья Самодурова идёт девятой.

Помимо Загитовой, в тройку лидеров входят японская спортсменка Каори Сакомото и представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе. В произвольной программе Турсынбаева планирует прыгнуть четверной сальхов.

Самодурова будет выступать в предпоследней разминке,в которую также попали Габриэль Дейлман, Брейди Теннелл, Николь Шотт, Сатоко Мияхара и Рика Кихира. Медведева и Загитова распределились в заключительную группу участниц.