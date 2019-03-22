На чемпионате мира по фигурному катанию состоялась тренировка произвольной программы мужчин. Российский фигурист Андрей Лазукин провёл занятие успешно и не допустил ни одного падения.

Во время тренировочного проката Лазукин исполнил два четверных тулупа — в каскаде с двойным и тройным прыжками. Также фигурист продемонстрировал каскад из тройного флипа и двойных тулупа и риттбергера, каскад из тройного лутца и двойного акселя. Кроме того, Лазукин исполнил тройной тулуп, четыре тройных акселя и один — двойной. Единственной помаркой стал степаут при приземлении с тройного риттбергера.

Напомним, произвольная программа у мужчин состоится завтра, 23 марта, и начнётся в 11:30 по московскому времени. По итогам первой части соревнований Лазукин занимает одиннадцатое место: фигурист безошибочно исполнил свой прокат, включив в него один четверной тулуп.

Россияне Михаил Коляда и Александр Самарин выступили с ошибками и занимают десятое и двадцатое места соответственно.