Олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Слепцова оценила работу тренера женской сборной России Виталия Норицына.

Слепцова отметила, что не может сделать глубокий анализ результатов сборной России, так как наблюдает за командой по телевизору и не находится в сборной. При этом экс-спортсменка считает, что сезон для женской сборной России получился неплохим.

«Мне кажется, что Норицын на своем месте и прибавляет с каждым годом», — приводят слова Слепцовой «Известия». Биатлонистка считает, что специалист отлично справляется со своими обязанностями, несмотря на то, что многие считают его слишком молодым для такой должности.

Ранее стало известно, что Норицын​ останется на своём посту и в следующем сезоне, однако цели перед ним будут стоять более высокие. Об этом сообщил вице-президент СБР Сергей Чепиков. Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев также продолжит руководить командой.