Американская организация смешанных боевых искусств PFL огласила список спортсменов, которые будут принимать участие во втором сезоне лиги. Как сообщает издание ESPN, сезон стартует 9 мая.

Россию будут представлять семь бойцов, из которых трое лишь недавно присоединились к промоушену. Это легковес Светлана Хаутова, бывший чемпион М-1 в полутяжёлом весе Виктор Немков и бывший чемпион ACB в тяжёлом весе Денис Гольцов. Также в промоушене останутся спортсмены, выступавшие в прошлом сезоне: Бозигит Атаев, Максим Гришин, Магомед Магомедкеримов и Рашид Магомедов.

Кроме того, 1 апреля в PFL будет проводиться ещё один отборочный раунд. По его итогам организация сформирует окончательный состав участников второго сезона лиги.

PFL — третья по масштабу и популярности организация ММА в США. После ребрендинга в апреле 2017 года, промоушен провел три небольших турнира, а затем дал старт своему первому сезону.