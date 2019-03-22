В матче в Брюсселе на поле в футболке сборной России вышли три игрока «Зенита». Еще два — Андрей Лунев и Магомед Оздоев – остались на скамейке запасных. Nevasport рассказывает, как действовали сине-бело-голубые в проигранном Бельгии матче (1:3).

Андрей Лунев, вратарь, не играл

То, что вратарь «Зенита» уступит место в воротах Гильерме – читалось. Форма Лунева в последнее время была не очень: возникшие сложности при игре ногами усугубились травмой игрока в матче с «Вильярреалом», Гильерме же в двух последних матчах за «Локомотив» отыграл на ноль. К тому же, Черчесов не мог не учитывать, что оба поражения сборной России в ноябре от Швеции и Германии случились с Луневым в воротах.

Магомед Оздоев, центральный полузащитник, не играл

Шансов выйти на поле в Бельгии у Оздоева, пожалуй, не было. Зато после удаления Александра Головина в концовке встречи Магомед теперь является одним из кандидатов на основу в матче с Казахстаном. Но вряд ли Черчесов сделает выбор в пользу Оздоева. Скорее, в этой роли сыграют кто-то из Миранчуков или Газинский.

Юрий Жирков, левый защитник, 90 минут

Вернувшийся в сборную зенитовец отыграл весь матч на позиции левого латераля. Жиркову пришлось сложно – на его фланг частенько сваливался Эден Азар. В концовке первого тайма Азар убрал Жиркова фирменным финтом, а Юрий не успел скоординировать тело, чтобы избежать фола. Так сборная России пропустила второй гол – с пенальти. Что касается игры в атаке, то из-за общей слабости сборной Черчесова на чужой половине поля зенитовец не смог показать себя.

Далер Кузяев, правый полузащитник, 26 минут

Черчесов воспользовался универсальностью Кузяева и закрыл зенитовцем правый полуфланг. Сказать что-то определенное об игре Кузяева сложно – проявить себя до травмы он не успел. Стоит отметить, что атака бельгийцев на первый гол разгонялась именно с фланга Кузяева. Спустя 26 минут Кузяев покинул поле – будем надеяться, что травма колена оказалась несерьезной.

Артем Дзюба, нападающий, 77 минут

Капитан провел неплохой матч: активно бодался, цеплялся за мячи и помогал в распасовке. Нападающий не забил, продлив безголевую серию, но именно Дзюба сделал первый гол. Артем активно пошел душить прессингом владевшего мячом Куртуа, чем очень смутил вратаря мадридского «Реала». Перехвативший мяч Черышев обыграл Тибо и послал мяч уже в пустые ворота.