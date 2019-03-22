Нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в мадридском «Реале».

Как сообщает AS, французский форвард стал основной трансферной целью испанской команды на летнее окно. Уточняется, что такое решение принял лично президент «королевского клуба» Флорентино Перес.

Также источник обращает внимание на то, что изначально в качестве потенциального усиления рассматривался одноклубник Мбаппе бразилец Неймар. Однако по итогам голосования, которое было проведено среди болельщиков, кандидатура Мбаппе оказалась в приоритете. Француз набрал 89% зрительских голосов и не оставил шансов Неймару.

Ранее сам Мбаппе заявлял, что не собирается покидать «ПСЖ» и намерен выступать за команду в следующем сезоне. «Это уже решённый вопрос», — сказал 20-летний форвард.