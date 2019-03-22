На чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме состоялась тренировка произвольной программы мужчин. Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю провёл занятие неудачно: он допустил множество ошибок и дважды упал.

У фигуриста возникли проблемы с исполнением риттбергера: он заходил на элемент много раз, но девять попыток закончились «бабочками» — прыжком в один оборот. Кроме того, с двух риттбергеров Ханю упал, не сумев удачно приземлить.

Напомним, ранее сообщалось, что российский фигурист Андрей Лазукин без ошибок провёл тренировку и не допустил падений. Единственным четверным, который тренировал россиянин, стал тулуп.

Произвольная программа у мужчин состоится завтра, 23 марта, и начнётся в 11:30 по московскому времени. По итогам первой части соревнований Ханю идёт на третьей строчке. Лазукин занимает одиннадцатое место: фигурист безошибочно исполнил свой прокат, включив в него один четверной тулуп.