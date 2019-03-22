На чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме состоялась тренировка произвольной программы мужчин. Американский фигурист Нейтан Чен продемонстрировал двенадцать четверных прыжков и не допустил ни одного падения.

Чен исполнил пять четверных тулупов (сольных и в каскадах), три четверных лутца и четыре флипа, один из которых получился с недокрутом.

Напомним, ранее сообщалось, что олимпийский чемпион Юдзуру Ханю дважды упал на тренировке, а россиянин Андрей Лазукин провёл занятие успешно.

По итогам короткой программы Чен идёт на первом месте: фигурист безупречно исполнил свой прокат. Ханю занимает третье место, Лазукин — одиннадцатое. При этом японец выступил с серьезной ошибкой — остался без сальхова, сделав «бабочку», в то время как россиянин показал чистый прокат.

Произвольная программа у мужчин состоится завтра, 23 марта, и начнётся в 11:30 по московскому времени.