Бывшие российские футболисты Евгений Алдонин, Руслан Нигматуллин,и Дмитрий Булыкин примут участие в турнире Кубок легенд, который будет проходить в Китае.

Футболисты выступят в составе объединённой команды звёзд, за которую также сыграют Габриэль Батистута, Луиш Фигу, Деян Станкович, Яри Литманен и другие известные в прошлом спортсмены.

Помимо сборной звёзд, в турнире примут участие команды из Китая, Испании, Бразилии, Италии и Франции.

Сегодня, 22 марта, команда звёзд сыграет с Испанией и Китаем. Об этом сообщил Руслан Нигматуллин на своей странице в «Твиттере». «Найдете меня и мою команду в списках?» — спросил экс-футболист и опубликовал составы команд-участниц турнира.