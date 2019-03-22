Полузащитники сборной России Александр Головин и Далер Кузяев не помогут национальной команде в ближайшем отборочном матче Евро-202 против Казахстана, который пройдет 24 марта. Головин получил красную карточку в игре с Бельгией и пропустит встречу по причине дисквалификации. Лететь ему с командой нет смысла. Кузяев был осмотрен врачами сборной России после замены на 26-й минуте.

Было принято решение отпустить Кузяева в расположение «Зенита». Там будет проведено дополнительное обследование, где и будет определена тактика лечения. Кузяев отправится в Санкт-Петербург из Брюсселя ближайшим рейсом.

Сборная России сыграет во втором туре на выезде с Казахстаном, который переиграл шотландскую сборную (3:0). Национальная команда Бельгии проведет игру с Кипром. Обе встречи состоятся в воскресенье 24 марта.