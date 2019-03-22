На чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме продолжается произвольная программа женщин. Сильнейшую группу участниц открывало выступление Евгении Медведевой.

Медведева начала свой прокат с исполнения тройного лутца, затем сделала каскад из тройных сальхова и риттбергера. Потом фигуристка продемонстрировала каскад из тройного флипа и двух двойных тулупов, тройной риттбергер, каскад из двойного акселя и тройного тулупа, тройной флип и двойной аксель. Евгения не допустила ни одной ошибки, но совершила маленькую помарку на акселе.

Напомним, ранее выступила ещё одна представительница России — Софья Самодурова. Спортсменка исполнила чистый прокат и не допустила падений, однако сделала небольшую ошибку на заключительном каскаде: вместо двойного риттбергера прыгнула одинарный.

На лёд ещё не выходила олимпийская чемпионка Алина Загитова: она будет выступать под предпоследним стартовым номером. По итогам короткой программы Загитова идёт на первом месте и претендует на победу в соревнованиях.