Обладатель бронзовой медали Олимпиады-2018 года по кёрлингу среди смешанных пар Александр Крушельницкий в эксклюзивном интервью Nevasport рассказал, почему выбрал кёрлинг своей профессией, чем петербургские кёрлингисты лучше московских и планирует ли он вернуться в профессиональный спорт после четырехлетней дисквалификации.

— Александр, первый вопрос очень банален: почему керлинг?

— Затянуло. С самого детства я перебывал во всех видах спорта. Мама не давала мне лежать на диване: то в хоккей, то в лыжи отведет, то в волейбол. С 14 до 16 занимался футболом. Учительница по физкультуре предложила мне пойти в Школу кёрлинга. Я пошел. Сначала, как и всем, мне не понравилось. Потом душой и семейной обстановкой затянул кёрлинг. Когда ты понимаешь, как играть — это очень интересно.

— Это было в Петербурге?

— Да, Петербург, метро «Спортивная», комплекс СКА.

— В Петербурге кёрлинг лучше развит, чем в Москве? Есть там и там какие-то свои школы?

— В Москве сейчас очень активно открываются школы. Насколько я знаю, там скоро будет специализированный каток, на который государство выделило какие-то средства. Там есть частные катки, клубы. В Москве есть студенческая лига. У нас в Питере этим занимается только «Адамант» — это катки на «Бухарестской» и на «Старой деревне».

Есть школы кёрлинга, но они безо льда. Такая школа арендует в каждом месяце часы на катке. То есть, у нас с этим похуже, чем в Москве, но результаты в последние лет пять как на российской, так и на международной арене в основном за питерскими спортсменами.

— Какие качества нужны ребенку, чтобы стать кёрлингистом? Усидчивость или наоборот?

— Сложно на этот вопрос ответить, потому что я был неусидчивым ребенком. Очень был активным и порой сумасшедшим. Керлинг меня изменил в лучшую сторону. То есть я из футбола, хоккея — таких контактных видов спорта — перешел кёрлинг, такой размеренный, как со стороны кажется, не требующий каких-то физических данных. Любой подойдет, главное, чтобы было желание и понимание. Это вид спорта не для всех. Кёрлингом нужно жить.

— Можно ли начать поздно заниматься и добиться при этом каких то высот?

— В 20 можно начать спокойно. Все зависит от желания и вашего спортивного потенциала. Прогрессировать легче, когда ты пришел в 20 лет, чем когда в 13-14. У тебя уже и сознание по-другому работает. С другой стороны, раньше — лучше, потому что есть молодежные первенства, с которых ты можешь хорошо стартовать, и потом у тебя в жизни кёрлинговской все сложится хорошо: ты будешь уже на виду. Европейцы, канадцы отдают детей в кёрлинг вообще в 4 года.

— До скольки лет можно играть?

— Играть можно, пока сможете. По рассказам знаю, девочки видели на сборах в Канаде дедулю, которому 101 год. На профессиональном уровне можно играть лет до 45-50 — быть в топе и показывать хорошие результаты. Есть легенда такая — Кевин Мартин — он играл до 55, и в сеньоры перешел тоже выиграл чемпионат мира. Тут все зависит только от вас. Это не футбол. Здесь 30 лет — только расцвет.

— Сколько занимают тренировки профессионального керлингиста по времени?

— Есть разные виды, например, где я с женой (кёрлингистка Анастасия Брызгалова — прим.ред.) выступал — там два человека, соответственно, на тренировку ты не можешь задействовать три часа. Сборы проходят микроциклами. То есть, 2-3 тренировки в день. Как правило, это две ледовые и один зал.

— Тренеров много по кёрлингу?

— Тренеров много, хороших мало. У нас вид спорта молодой, все учатся. Кёрлинг очень сильно развивается, появляются новые тактики, методы…

— …дисциплины?

— Новые дисциплины уже вряд ли появятся. Разве что осталось мужчине с мужчиной играть, но это уже не в нашей стране точно (смеется). Больше уже ничего не придумаешь. Есть микст, дабл-микст и классика.

— Намерены ли вы вернуться в профессиональный спорт после дисквалификации?

— Посмотрим. Я не знаю, что будет дальше. Планировали одно, получилось другое. Сложно строить планы, когда жизнь преподносит сюрпризы, от тебя не зависящие. В любом случае я хочу, конечно, вернуться в профессиональный спорт. Моей целью в жизни была медаль на Олимпиаде. Я пошел в кёрлинг, потому что понял, что могу отправиться за этой медалью и добыть ее. Тем более, когда я через некоторое время уже начал играть с женой. У нас там тоже были проволочки, нам не давали играть вместе.

— Почему?

— На тот момент был тренер другой, у него было другое видение. Он считал, что пара не может играть вместе. Предложил играть с другой девочкой и остаться в сборной. Я сказал: «Нет, я буду играть только со своей». Мы через все отборы вышли на сборную, выиграли всех в сборной, отобрались на чемпионат мира, выиграли чемпионат мира.

— Как вы поддерживаете себя в форме?

— Я привлек брата. Недавно консультировался с руководством РУСАДА по поводу того, что мне можно, что нельзя. Оказывается, мне можно тренироваться — и с женой, и с кем угодно. Но у жены сейчас свой сезон. Я пока в размеренном режиме. Естественно, поддерживать форму сложно. Одно дело — тренировки по два раза в день, участие в международных турнирах. А когда ты здесь один, без тренера и всего — это сложно. Но у меня еще есть время, чтобы вернуться.

Помимо интервью Александр Крушельницкий преподал нам урок по кёрлингу. Если вы хотели попробовать себя в этом виде спорта, учитесь с Nevasport: