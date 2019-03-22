Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила с произвольной программой на чемпионате мира в японской Сайтаме.

Первым прыжковым элементом Загитовой стал двойной аксель, затем Алина исполнила каскад из тройных лутца и тулупа. Потом фигуристка прыгнула тройной сальхов, ещё один двойной аксель, каскад из тройных лутца и риттбергера, каскад из тройного флипа и войных тулупа и риттбергера и сольный тройной флип.

Напомним, ранее уже выступили две россиянки — Софья Самодурова и Евгения Медведева. Самодурова исполнила чистый прокат и не допустила падений, однако сделала небольшую ошибку на заключительном каскаде: вместо двойного риттбергера прыгнула одинарный.

Медведева также выступила без падений и допустила лишь незначительную помарку на двойном акселе. Фигуристка проиграла произвольную программу японке Рике Кихире, но по сумме баллов за два проката оказалась выше. Кихира допустила падение с тройного акселя.