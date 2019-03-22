Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов вызван в национальную сборную и присоединится к команде Станислава Черчесова уже в Астане.

Тренерский штаб объяснил свой выбор потерями. Травмы получили игроки средней линии Роман Зобнин и Далер Кузяев. Дисквалификацию схлопотал полузащитник Александр Головин. В этой связи Черчесов принял решение вызвать в команду Баринова.

Как рассказал главный тренер национальной команды, это футболист, который имеет игровую практику в клубе и способен конкурировать на своей позиции и в сборной страны. Черчесов общался относительно Баринова с наставником «Локомотива» Юрием Семиным и тот подтвердил, что Баринов находится в хорошем состоянии.

Сборная России сыграет в гостях против команды Казахстана. Встреча состоится в Астане 24 марта.