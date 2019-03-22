Российская фигуристка Евгения Медведева повредила бедро перед прокатом произвольной программы на чемпионате мира в Японии. Об этом в прямом эфире рассказал комментатор Алексей Ягудин.

«Она повредила бедро, пытались сделать все, чтобы она все же вышла на лед», — рассказал Ягудин.

Медведева начала свой прокат с исполнения тройного лутца, затем сделала каскад из тройных сальхова и риттбергера. Потом фигуристка продемонстрировала каскад из тройного флипа и двух двойных тулупов, тройной риттбергер, каскад из двойного акселя и тройного тулупа, тройной флип и двойной аксель. Евгения не допустила ни одной ошибки, но совершила маленькую помарку на акселе.

Откатав произвольную программу с одной помаркой, Медведева в сумме получила 223,80 балла, обойдя японку Рику Кихиру. Сейчас она занимает первое место.