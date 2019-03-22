В норвежском Холменколлене продолжается заключительный этап Кубка мира по биатлону, в рамках которого состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами. Перед началом соревнований букмекеры оценили шансы спортсменов на победу.

По мнению аналитиков, главным фаворитом спринта станет норвежец Йоханнес Бё. За место в тройке также смогут побороться россиянин Александр Логинов и немец Арнд Пайффер.

Помимо Логинова, сборную России будут представлять семь спортсменов: Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков, Александр Поварницын и Никита Поршнев. Шансы спортсменов оцениваются достаточно скромно.

Первым из россиян в гонку отправится Елисеев, получивший шестой стартовый номер. Затем на дистанцию под 17-м номером уйдут Логинов. Гараничев будет стартовать 37-м, Латыпов — 42-м, Малышко — 50-м. Бабикову достался номер 87, Поварницын начнет гонку в последней группе участников под 94-м номером, Поршнев — под 109-м.