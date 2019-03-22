Фигуристка из Казахстана Элизабет Турсынбаева последней выступила в произвольной программе на чемпионате мира, который продолжается в японской Сайтаме.

Турсынбаева начала свой прокат с исполнения четверного сальхова и смогла сделать прыжок успешно. Затем спортсменка прыгнула тройной лутц, тройной флип и тройной риттбергер. После сольных прыжков последовал каскад из тройных сальхова и тулупа, двойной аксель и ойлерный каскад с двойным акселем и тройным сальховом. Турсынбаева допустила одну ошибку — плохо приземлила двойной аксель и не смогла прицепить к нему тулуп.

Напомним, перед Турсынбаевой выступала ещё одна ученица Тутберидзе — олимпийская чемпионка Алина Загитова. Загитова безупречно исполнила свою программу, включив в неё свой фирменный каскад из тройных лутца и риттбергера. Также выступили ещё две россиянки — Евгения Медведева и Софья Самодурова. Медведева тоже не допустила ни одной ошибки за исключением незначительной помарки на двойном акселе и гарантировала себе место в медалях.

Самодурова ошиблась один раз: на заключительном каскаде она сделала одинарный риттбергер вместо двойного.