На чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в японской Сайтаме, завершилась произвольная программа женщин. По итогам двух прокатов победу одержала воспитанница Этери Тутберидзе Алина Загитова.

Загитова лидировала после короткой программы и смогла безупречно исполнить произвольную, благодаря чему набрала 237,50 балла в общей сумме.

Второе место также досталось ученице Тутберидзе — Элизабет Турсынбаевой, которая выступает за Казахстан. Спортсменка исполнила четверной сальхов в произвольной программе и стала первой в истории женского взрослого катания фигуристкой, приземлившей четверной на официальных стартах.

Третье место досталось россиянке Евгении Медведевой, которая была четвертой после короткой программы. В произвольной Медведева не допустила ни одной ошибки, позволив себе лишь незначительную помарку на двойном акселе.

Дебютантка соревнований Софья Самодурова расположилась на восьмой строчке. Таким образом, российская команда сохранила три квоты на следующий год.