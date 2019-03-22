Российский легкоатлет Александр Иванов, специализирующийся на спортивной ходьбе, дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики. Иванов является победителем чемпионата мира 2013 года, однако его результаты будут аннулированы. Также спортсмен лишится и серебряной награды чемпионата Европы.

Срок дисквалификации легкоатлета составит три года и будет отсчитываться от даты временного отстранения — 2 мая 2017 года. Основанием для дисквалификации стали отклонения в паспорте крови.

Все результаты, которые спортсмен показал в период 09 июля 2012 года по 17 августа 2014 года, будут считаться недействительными. Именно в этот промежуток времени Иванов выиграл медали чемпионатов мира и Европы.

Также известно, что Иванов может подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в течение 21 дня со дня вынесения решения .