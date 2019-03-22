Российский биатлонист Дмитрий Малышко подвел итоги сезона. Сегодня он примет участие в спринте на заключительном этапе Кубка мира в Норвегии.

Малышко считает, что завершающийся сезон был тяжелым и боевым. На каждом старте нужно было отстаивать и доказывать место. Малышко отметил, что удалось успешно подойти к чемпионату Европы, который сложился. Не очень удовлетворен чемпионатом мира, где сумели буквально выгрызть бронзу.

«Сезоном в целом я доволен, но какими-то отдельными стартами больше разочарован. Понимаю, что есть куда расти, куда стремиться. Работы непочатый край», — отметил Малышко в интервью Kalashnikov Media.

Мужской спринт начнется в 18.30 в пятницу. Малышко выйдет на старт под 50-м номером.