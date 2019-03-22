Российская фигуристка Евгения Медведева, завоевавшая бронзовую медаль чемпионата мира в Японии рассказала, что произвольную программу катала через боль.

«На разминке перед короткой программой я, видимо, потянула бедро, вчера и сегодня стало хуже. Но я уверена, мы через это пройдём, залечим, через неделю начнется шоу. Эта боль дала мне силы идти дальше, я разозлилась, заглянула в свой резерв и сделала все, что могла», — поделилась фигуристка.

Медведева рассказала, что намерена двигаться дальше, и поблагодарила своих тренеров.

Золото чемпионата мира завоевала воспитанница Этери Тутберидзе Алина Загитова. Медведева была четвертой после короткой программы. В произвольной она не допустила ни одной ошибки, позволив себе лишь незначительную помарку на двойном акселе. Дебютантка соревнований Софья Самодурова расположилась на восьмой строчке. Таким образом, российская команда сохранила три квоты на следующий год.

На пьедестале не оказалось ни одной японки — серебро досталось казахстанской фигуристке Элизабет Турсынбаевой, первой в истории прыгнувшей четверной прыжок на соревнованиях подобного уровня.