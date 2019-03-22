В матче плей-офф Кубка Гагарина «Авангард» в гостях обыграл «Барыс». Пятую шайбу в матче забросил бывший защитник СКА Максим Чудинов. Второй матч подряд он поразил ворота Хенрика Карлссона дальним броском из своей зоны.

Чудинов забросил очень издалека Карлссону со своей половины и в четвертом матче. События также произошло в третьем периоде.

Отметим, два года назад подобный трюк удался еще одному бывшему защитнику СКА Андрею Кутейкину. Тогда он играл за московское «Динамо» и поразил ворота СКА, которые защищал Микко Коскинен. А до этого таким же дальним броском забивал нижегородскому «Торпедо».

«Авангард», победив в Балашихе «Барыс», завершил серию со счетом 4-1.