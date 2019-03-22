Новоиспеченная чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова прокомментировала свою победу в Японии.

«Тяжёлая медаль, и она так же тяжело давалась. Хочу сказать огромное спасибо всей моей команде за то, что они меня терпели», — рассказала Загитова.

На вопрос, когда она пойдет есть суши вместе с тренерами, фигуристка ответила, что не раньше, чем пройдут показательные выступления.

Загитова, завоевав звание чемпионки мира, выиграла все возможные титулы как фигуристка. Второе место досталось также воспитаннице Этери Тутберидзе Элизабет Турсынбаевой. Бронза — у Евгении Медведевой.

Россия сохранила все три квоты на следующий год, поскольку дебютантка соревнований Софья Самодурова стала восьмой.