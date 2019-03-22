Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, с какими проблемами столкнулась после Олимпиады.

По ее словам, из-за жесткого режима во время Игр она весила 43 кг, что критически мало для нормальной работы организма. «От этого начались проблемы с трещинами на ногах», — поделилась Медведева.

Спортсменка добавила, что уже прошла период перестройки организма, и сейчас, сбросив лишнее, идет к телу, о котором мечтает — сухому и атлетичному.

Напомним, на Олимпиаде в Пхенчхане Медведева стала второй, уступив первое место Алине Загитовой. На проходящем в Сайтаме чемпионате мира она также пропустила Загитову вперед. Серебро ЧМ — у еще одной воспитанницы Этери Тутберидзе Элизабет Турсынбаевой.