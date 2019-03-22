В пятом матче серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина «Авангард» нанес поражение «Барысу» со счетом 5:3. Общий счет в серии стал 4-1. В последний раз «Авангард» выходил в финал Восточной конференции семь лет назад – в сезоне 2011/2012. В том же сезоне «Авангард» играл в финале Кубка Гагарина, где уступил со счетом 3-4.

Счёт в матче Балашихе на 11-й минуте открыл Мэттью Фрэттин. Он же вскоре удвоил счет. «Барыс» отыгрался усилиями Пивцакина и Петрова. Далее у омичей забивали Тейлор Бек и Сергей Широков. В третьем периоде курьезную шайбу забросил Максим Чудинов, пробившей вратаря Карлссона со своей зоны во втором матче подряд. Любопытно, что как в четвертом матче защитнику Чудинову также ассистировали защитники – Франссон и Пивцакин. Окончательный счет в матче установил Никита Михайлис.

Коллектив Боба Хартли одержал победу в противостоянии 4-1. «Авангард» пробился в финал Восточной конференции, где сыграет либо «Салават Юлаевом», либо «Автомобилистом». Уфимский клуб пока впереди со счетом 3-1.