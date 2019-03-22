Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировали итоги чемпионата мира в Сайтаме. В Японии успехов добились ее соотечественница: Алина Загитова впервые стала чемпионкой мира, а Евгения Медведева завоевала бронзу.

Туктамышева отметила, что все наши девочки, как и после короткой программы, катались очень классно. Туктамышева рада, что они заняли такие высокие места на этом чемпионате мира. По словам Туктамышевой, Загитова откатала свою программу безукоризненно, а Медведевой была небольшая помарка на последнем элементе, что не помешало завоевать ей бронзу.

«Ещё хочется отметить, что Женя выступала уверенно и четко, а как мы помним, она достаточно тяжело с этим боролась на протяжении прошлого сезона», — приводит слова Туктамышевой «Чемпионат».

Сама Туктамышева пропускала чемпионат мира по решению тренерского совета Федерации.