Свершилось! Теперь шестандцатилетняя россиянка Алина Загитова выиграла все большие титулы в женском одиночном фигурном катании. В прошлом году спортсменка собрала титулы, выиграв финал Гран-при, чемпионат Европы и Олимпиаду, непокоренным остался лишь мировой чемпионат. И вот – золото Сайтамы.

Трудный сезон Евгении Медведевой тоже завершился хорошо – после стольких провальных прокатов о бронзе ЧМ можно было только мечтать. Выступление Софьи Самодуровой хоть и принесло ей лишь 8-е место, однако таким стабильным сезоном фактически без ошибок мало кто из фигуристок может похвастаться.

О том, как русская Кармен победила на японской земле, а Медведева с травмой вырвала бронзу у Кихиры – в обзоре Nevasport.

Первый блин не комом

Но сначала о Самодуровой. Подопечная Алексея Мишина претендовала на высокие места только в случае кардинальных провалов других фигуристок. Контент обеих программ даже при чистом исполнении позволял Софье войти в десятку сильнейших фигуристок мира, однако это потолок.

Но не стоит принижать заслуги Самодуровой. Оба проката она выполнила практически безупречно – а именно чистое катание сейчас в мировой элите очень ценится. Вместо двойного риттбергера в каскаде 2-2-2 Самодурова исполнила лишь одинарный – не хватило скорости. В остальном – «не бурлеск, а блеск», – как сказал в прямом эфире Алексей Ягудин.

После зажигательного и веселого проката девушка расплакалась: все это время от ЧЕ до ЧМ она держала эмоции под контролем и демонстрировала на публике титаническое спокойствие. Теперь можно было отпустить себя. Восьмое место для Самодуровой – хороший результат, ведь это её первый взрослый сезон.

В следующем сезоне Соне необходимо усложнять контент программы – иначе за другими будет уже не угнаться. Турсынбаева уже сейчас исполняет чистый четверной сальхов в произвольной программе, а в следующем сезоне подтянутся и вчерашние юниорки Тутберидзе Трусова и Щербакова.

Возрождение Медведевой

Чтобы заставить всех диванных критиков замолчать и доказать – не зря Медведевой досталась путевка на ЧМ, Женя должна была превзойти саму себя в этом сезоне. Многое у девушки не получалось, приходилось работать под титаническим давлением и постоянно давать отпор шквалу разномастной критики.

Бронза чемпионата мира – достойный ответ.

Перед произвольным прокатом Медведева получила на тренировке травму бедра, но все равно вышла на лёд, с одной помаркой на акселе исполнила программу и заняла итоговое третье место. Кто-то может сказать, что повезло, судьи накинули баллов за компоненты, поэтому удалось опередить более техничную Кихиру… Но два сорванных тройных акселя за две программы стоили японке не только золота, но и медали чемпионата мира в принципе. Не помогли домашняя публика и благосклонное судейство.

А вот Медведева, сквозь боль в бедре и резкие замечания, откаталась практически идеально. 223,80 – сумасшедшие цифры для неё времен Орсера, если смотреть результаты по международным соревнованиям, победа в самом деле. Так что поаплодируем Жене и пожелаем здоровья: она это точно заслужила.

Проклятие Кармен снято

Главным вопросом произвольной программы было – совладает ли Алина Загитова со своими нервами и с собственным телом: много раз по ходу сезона именно в произвольных прокатах она срывала прыжки. То не получался коронный каскад их тройных лутца и риттбергера, то фигуристка падала с двойного акселя – все это ставило завоевания титула на ЧМ под сомнение.

Но сами хозяйки льда Загитовой и помогли. Идущая второй после короткой программы Каори Сакамото сделала бабочку и откатилась на пятое место, а Рика Кихира из двух тройных акселей выполнила чисто лишь тот, что в каскаде. Однако не только в японках дело – целеустремленность Загитовой и титаническая работа на тренировках сделали свое дело. Раз за разом Алина оттачивала неудачные элементы, выполняя более 20 прыжков за тренировку. Правильный настрой Этери Тутберидзе также помог выйти на лед с горящими глазами.

И Кармен раскрепостилась. Наконец, неудачная программа заиграла новыми красками, Загитова смотрелась на льду настолько органично, насколько могла. Безупречное исполнение позволило ей опередить казашку Турсынбаеву с чистым четверным (!) сальховом в программе почти на 15 баллов. В каждом шаге Алины чувствовалась уверенность — чего ей так не хватало в этом сезоне! И вот уверенность пришла.

А с ней — и титул чемпионки планеты. За два года Алине Загитовой покорилось все – и она стала первой российской фигуристкой, взявшей четыре главных титула в карьере.

Низкий поклон, Алина, Женя и Соня. Ваши выступления в Сайтаме сложно будет забыть.