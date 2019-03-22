На Кубке мира по биатлону в норвежском Холменколлене сегодня пройдет мужской спринт. Старт первого участника запланирован на 18:30 по московскому времени.

В гонке от сборной России выступят сразу восемь спортсменов. На дистанцию отправятся Матвей Елисеев, Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко и Никита Поршнев. Антон Бабиков и Александр Поварницын получили дополнительную квоту как лидеры кубка IBU.

Прямую трансляцию гонки можно будет посмотреть здесь:

Фаворитом среди российской команды называют серебряного призера чемпионата мира в этом виде программы Александра Логинова.

Накануне, 21 марта, в женской спринтерской гонке победу одержала словачка Анастасия Кузьмина.