Артем Дзюба перед матчем с Бельгией. Фото: РФС

Артем Дзюба перед матчем с Бельгией. Фото: РФС

Сборная России по футболу в полном составе вылетела из Брюсселя в Казахстан, где проведет следующий отборочный матч Евро-2020.

Об этом пресс-служба сборной сообщила в официальном «Твиттере» команды. В аккаунте сборной России находится много фото из аэропорта, а также небольшое видео.

Сейчас наша национальная команда ещё находится в полете.

Все готовы к взлёту! До встречи в Казахстане, друзья! ✈️🙌❤️ pic.twitter.com/Js2389y6mz — Сборная России (@TeamRussia) 22 марта 2019 г.

Напомним, матч России с Казахстаном состоится в воскресенье, 24 марта. Первый отборочный матч на чемпионат Европы 2020 года состоялся вчера, 21 марта. Сборная России на выезде уступила Бельгии со счётом 3:1, на последних минутах был удален российский полузащитник Александр Головин.

Матч с Казахстаном состоится на «Астана Арене».