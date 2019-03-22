Марк Рубин, заслуженный тренер России, кандидат педагогических наук, доцент:

У нас плохо работают спортивные школы. Российский футбольный союз давно ими не управляет и даже не интересуется. Все идет автоматически. В стране всего две Академии, отвечающие всем стандартам – в Краснодаре и в Санкт-Петербурге. А также еще 5-6 школ, которые можно назвать средними. Остальные во всех регионах страны – без мячей, без полей, без денег. Без соревнований больших масштабов – только местные, локальные турниры. Нет системы.

Нет и нацеленности тренеров. Они сейчас ориентируются только на результат. А надо ориентироваться только на подготовку игроков. Отсюда такая беда. Это захватило и Академию «Зенита», у которой нет выхлопа: ни одного футболиста не играет в основной команде из выпускников Академии.

Раньше у нас в Петербурге выходили каждый год хорошие футболисты – Радченко, Саленко, Сергей Дмитриев, Радимов, Малафеев, Окрошидзе, Желудков, Афанасьев. Их можно называть десятками. Школа работала именно на подготовку игроков.

Второй момент – в Советском союзе существовали разные футбольные школы. Закавказская, украинская, белорусская. Они тоже очень хорошо работали. Выпускали классных игроков. Сборная тогда если и не выигрывала чемпионаты мира, но играла в финале чемпионата Европы и выигрывала олимпийские игры. В общем, показывала достойную игру.

В ближайшее время никаких звездочек ждать не стоит. Всего один игрок Головин – играет в топовом зарубежном клубе. И то, он там не лучший. Игра с Бельгией показала, что он не является звездой, особенно в сравнении с игроками типа Азара. Это футболист чуть выше среднего класса.

У нас был Аршавин, но это самородок. Честь и хвала тем тренерам, которые его нашли и не мешали раскрыться его самобытности. Такие самородки редко рождаются, но бывает. К ним же можно отнести и Криштиану Роналду, и Месси. Они учились в футбольных школах, но там просто поддерживали их самобытность и дали им развиться.

На самом деле, у нас таких самородков очень мало и их придется долго ждать. У нас во многих регионах – Сибирь, Урал, Дальний Восток, Черноземье – нет хороших полей и качественно оборудованных школ. Родители предпочитают отдавать таких ребят в фигурное катание или в хоккей. В те виды спорта, где созданы эти условия.

Это проблема РФС – организации, которая занимается у нас в стране футболом. Они же занимаются только сборной – у нее, прямо скажем, созданы очень хорошие условия. Ей руководит лучший тренер в стране. А вот что касается подготовки тренеров и детско-юношеского футбола, ничего не делается. Вот уже какой руководитель сменяется, а никаких реформ не происходит. Все об этом декларируют, но потом ничего не делают. Занимаются только сборной, выездом на международные матчи, своим престижем.