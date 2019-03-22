На заключительном этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене стартовал мужской спринт. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте Nevasport.

От российской команды в гонке принимают участие Александр Логинов, Никита Поршнев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов. Как победитель и обладатель второго места в нынешнем розыгрыше кубка IBU, на дистанцию выйдут также россияне Антон Бабиков и Александр Поварницын. Фаворитом гонки среди россиян аналитики называют серебряного призера ЧМ Александра Логинова.

Напомним, в этом сезоне «Большой хрустальный глобус» у мужчин уже разыгран: досрочно его завоевал норвежец Тарьей Бё. Вторым в тотале идет Александр Логинов.

Завтра, 22 марта, в Холменколлене пройдут две гонки преследования, а завершат программу КМ в этом сезоне два масс-старта.