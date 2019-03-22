Российская фигуристка Алена Леонова прокомментировала выступление Евгении Медведевой и Алины Загитовой на чемпионате мира в Сайтаме, Япония.

Леонова заявила, что Загитова была наголову выше всех на этом турнире. «Даже не знаю, что помогло Алине. Наверное, любовь тренера и близких, которые окружили Загитову любовью и отстранили от негатива, который преследовал ее по ходу всего сезона», — сказала Леонова.

Также фигуристка отметила вторую российскую участницу, завоевавшую медаль — Евгению Медведеву: «Женя тоже большая умница, для нее эта бронза – с золотым отливом». Леонова добавила, что для Медведевой и Загитовой их результаты — настоящая победа.

Напомним, Алина Загитова стала чемпионкой мира, Евгения Медведева завоевала бронзовую медаль, а Софья Самодурова на своем первом взрослом мундиале заняла восьмое место.