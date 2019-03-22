Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала работу своей коллеги Этери Тутберидзе, чьи подопечные Алина Загитова и Элизабет Турсынбаева взяли золото и серебро текущего чемпионата мира в Сайтаме, Япония.

Тарасова заявила, что ей жаль, когда о Этери Тутберидзе отзываются плохо. Также Татьяна Анатольевна назвала себя поклонницей тренера: «Она двигает мир, понимаете? У нее на пальце земной шарик – и она его прямо так крутит.»

Также Тарасова отметила, что делала тоже самое и понимает, с чем сейчас приходится сталкиваться Тутберидзе в работе.

Напомним, ранее на юниорском чемпионате мира 2019 года в Загребе подопечные Тутберидзе Александра Трусова и Анна Щербакова также завоевали золото и серебро.